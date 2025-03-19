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09:39, 19 марта 2025Интернет и СМИ

Звезда популярного телешоу попал в больницу после жестокого нападения домашнего животного

Звезда шоу «Холостяк» Шон Лоу попал в больницу после нападения собаки
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: TLeopold / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Звезда популярного американского шоу «Холостяк» Шон Лоу сообщил, что попал в больницу после жестокого нападения своей собаки. Подробностями он поделился в ролике, опубликованном в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Лоу, животное атаковало его во время барбекю с друзьями. В какой-то момент в дом попал дым, в результате чего сработала пожарная сигнализация. Звезда телешоу попытался с помощью полотенца отогнать дым, когда собака подошла к нему и укусила за палец. После этого питомец набросился на хозяина.

«Я почувствовал, как он впился мне в руку, и начал делать все, чтобы отогнать пса. Я увидел, что у меня сильно течет кровь», — вспомнил он. В итоге Лоу удалось выставить собаку из дома, однако вскоре она вернулась и снова напала на него. Он отогнал животное, и друзья помогли ему добраться до больницы, где телезвезде наложили швы.

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На следующий день Лоу обсуждал с родственниками, как ему поступить с собакой после нападения, когда внезапно она атаковала его в третий раз. В ходе борьбы звезда «Холостяка» повалил животное на землю. Он снова поехал в больницу, где ему вновь наложили швы. В итоге ему пришлось отдать питомца. «Мы скучаем по нашей собаке, как бы это странно ни звучало. Он был хорошим псом», — заключил Лоу.

Ранее сообщалось, что участник британского телешоу Googlebox на телеканале Channel 4 Джейк матом попросил мать замолчать и вызвал шквал критики со стороны поклонников программы. Инцидент произошел, когда он вместе с родителями смотрел документальную передачу про редкие виды птиц.

Шон Лоу был участником 17-го сезона шоу «Холостяк», которое выходит на американском канале ABC c 2002 года. В эфире передачи молодой и успешный мужчина ищет вторую половинку среди конкурсанток.

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