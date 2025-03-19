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23:01, 19 марта 2025Экономика

В российском городе пенсионерка взобралась на крышу из-за бездействия УК

В Барнауле пенсионерка, устав от потопов в доме, взобралась на крышу с лопатой
Виктория Клабукова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Барнауле из-за бездействия коммунальщиков пенсионерка решила сама расчистить кровлю от снега. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в доме по улице Эмилии Алексеевой. Талая вода просочилась через щели в кровле и залила квартиры. Хозяйка одной из них, не дождавшись помощи от управляющей компании, сама взобралась на крышу с лопатой.

На состояние кровли также жалуются собственники «сталинки» на проспекте Ленина. С потеплением талая вода начала стекать с дырявой крыши прямиком в квартиры. На верхних этажах начался настоящий потоп: проснувшись утром, жильцы обнаружили мокрые стены и стекающие с люстры ручьи воды. Вдобавок в доме замкнуло проводку.

Крыша дала течь и в прошлом году, избавиться от нее не удалось и после ремонта. В этом году УК и вовсе отказалась чинить кровлю — поиски подрядчика повесили на жильцов. Очистить крышу от снега коммунальщики также отказались.

В одном из домов Новосибирска потопы продолжаются уже три месяца. Из-за постоянных протечек в здании пропало электричество — без света местные жители сидят уже четыре дня. Сроки ремонта электрики не называют — работы не могут начать, пока коммуникации не просохнут.

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