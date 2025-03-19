В российском городе жильцы затопленного дома остались без света на четыре дня

В Новосибирске жильцов дома лишили света на четыре дня из-за дырявой крыши

В Новосибирске трехмесячный потоп в жилом доме привел к отключению электричества. Без света горожане сидят уже четыре дня, пишет издание «Прецедент».

На дырявую крышу жалуются жители девятиэтажки по улице Котовского. Талым снегом ее затапливает еще с января. Из-за постоянных протечек в квартирах отслоились обои и обвалилась потолочная плитка. Воду с натяжного потолка горожанам приходится сливать каждое утро. В конце концов в доме пропало электричество. Восстановить подачу ресурса не могут уже четыре дня — собственники не могут ни работать, ни зарядить телефон. О сроках ремонта электрики не говорят — работы не могут начать, пока коммуникации не просохнут.

Управляющая компания (УК) пообещала решить проблему, но подвижек жильцы не увидели. Тогда квартировладельцы обратились в Госжилинспекцию, городскую администрацию и прокуратуру. Жильцов везде заверили, что меры в отношении местной УК приняты, но протечки продолжились.

Ранее в том же российском городе талым снегом целиком затопило девятиэтажный дом. Вдобавок к этому в доме замкнуло проводку, в результате чего новосибирцы остались без света.