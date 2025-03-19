Боец ВС России зачистил в одиночку блиндаж в тылу ВСУ под Часовым Яром

ТАСС: Боец ВС России зачистил в одиночку блиндаж в тылу ВСУ под Часовым Яром

Боец Вооруженных сил (ВС) России зачистил в одиночку блиндаж в тылу позиций Вооруженных сил Украины ВСУ под Часовым Яром в Донецкой народной республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Боец 6-й мотострелковой дивизии зашел в тыл противника под Часовым Яром и в одиночку зачистил блиндаж», — рассказали собеседники агентства.

На видео попала зачистка военнослужащим ВС России позиции ВСУ с помощью гранаты и последующего автоматного огня. Как сообщается, после успешной работы штурмовика по блиндажу был нанесен контрольный удар при помощи FPV-дрона. Подробностей о числе ликвидированных бойцов ВСУ не сообщается.

Ранее ВС России уничтожили группу иностранных наемников под Константиновкой в ДНР. Расчет беспилотника уничтожил бронеавтомобиль ВСУ вместе с десантом.