ВС России уничтожили группу иностранных наемников в ДНР

ТАСС: ВС РФ уничтожили группу иностранных наемников под Константиновкой в ДНР

Российские войска с помощью удара беспилотника уничтожили группу иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«[Расчет дронов] уничтожил бронеавтомобиль ВСУ вместе с десантом, который должен был довести их до позиций. Согласно перехватам, внутри был иностранный контингент», — приводятся в публикации слова собеседника.

О количественной структуре потерь иностранных наемников не уточняется.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал об уничтожении складов топлива Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. По его словам, удар нанес серьезный урон по логистике украинских войск на запорожском направлении.