Британский спецназ приготовили к отправке на Украину

i: Британский спецназ привели в готовность для возможной отправки на Украину

Спецназ Великобритании был приведен в готовность в случае возможной отправки на Украину в рамках потенциальной «миротворческой» миссии. Об этом сообщает газета i со ссылкой на источники.

«Военные планировщики, которым было поручено подготовить силы Секретариатом Кабинета министров, приказали подразделениям спецназа подготовиться к отправке на Украину. На прошлой неделе в командный центр военного планирования Великобритании были направлены директивы о начале процесса развертывания персонала и ресурсов», — передает издание.

По данным газеты, личный состав британского спецназа был приведен в состояние готовности, чтобы обеспечить исправность военной техники до получения уведомления о возможной отправке на Украину. Отмечается, что приказ распространился в том числе на резервистов сил специального назначения.

17 марта газета The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Соединенного Королевства сообщила, что Великобритания намерена разместить миротворческий контингент на территории Украины на бессрочный период. По предварительной информации, на украинскую территорию отправятся около 10 тысяч миротворцев.

