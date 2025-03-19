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05:11, 19 марта 2025Россия

Брошенной в Курской области военной технике ВСУ нашли применение

Киселев: ВС России могут использовать брошенную в Курской области технику ВСУ
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Konopatov Yuri / Globallookpress

Брошенная бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) военная техника по большей части находится в хорошем состоянии и в дальнейшем может использоваться Российской армией. Такое применение оставленной украинскими военными технике нашел военный эксперт Виталий Киселев, его слова приводит ТАСС.

«Сейчас очень много кадров, на которых показывается, как мы вытаскиваем в тыловые районы технику ВСУ, которые ее бросали, спасаясь паническим бегством», — отметил он.

Киселев добавил, что трофейная военная техника «станет хорошим подспорьем для разгрома врага».

Ранее российский боец с позывным Замполит рассказал, что солдаты ВСУ в селе Мартыновка Курской области бросили часть вооружения, в частности, минометы и гранатометы, некоторые из которых — производства НАТО.

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