Бывший возлюбленный Кендалл Дженнер снялся в рекламе без штанов

Пуэрто-риканский рэпер Бенито Антонио Мартинес Окасио, более известный как Bad Bunny, без штанов снялся в рекламе бренда Calvin Klein. Соответствующий пост опубликован на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающей 47,4 миллиона подписчиков.

Бывший возлюбленный американской модели Кендалл Дженнер предстал перед камерой с обнаженным торсом, покрытым многочисленными татуировками. На одном из кадров он позировал в белых облегающих трусах-шортах, которые приспустил.

Также в рамках съемки исполнитель надел черное нижнее белье указанной марки.

В апреле 2024 года Bad Bunny показал фото в корсете и трусах со словами «не могу дышать».