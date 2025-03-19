Российское оборудование для сетей связи оказалось китайским

«Ведомости»: Российское оборудование для сетей связи оказалось на 80 % китайским

Российские телекоммуникационные компании с 2025 года активно меняют китайское DWDM-оборудование, которое используется для приема и передачи интернет-трафика по высокоскоростным оптическим сетям, на российские более эффективные аналоги. Об этом со ссылкой на участников рынка и производителей пишут «Ведомости».

Вместе с тем собеседник издания в одной из компаний утверждает, что настоящей причиной такой активности стало повышение вендорами из КНР цен в десять раз из-за сопутствующих санкционных и прочих рисков, в том числе связанных с расчетами.

В свою очередь, гендиректор Telecom Daily Денис Кусков говорит о формальном импортозамещении, потому что российское по происхождению оборудование на 80 процентов состоит из китайских компонентов.

По его словам, отечественным там можно назвать только программное обеспечение, так что речь идет не о замещении, а об обновлении устаревшего оборудования. Что же касается по-настоящему российской телекомпродукции, то для гражданского применения ее выпускается крайне мало, уверен эксперт.

Одновременно российские производители оптоволокна проигрывают конкуренцию китайским. Глава саранских «Оптиковолоконных систем» (ОВС, единственный российский производитель оптоволокна для телекоммуникационных кабелей) Андрей Николаев ранее рассказал, что доля компании на рынке упала с 30 процентов в 2021 году до 25 процентов в 2024-м. Такую динамику он объяснил демпингом китайских компаний, которые заняли место американских производителей.

Ранее сообщалось о падении в России производства оптоволоконных кабелей для сетей связи. При этом производители отмечают, что даже отечественные кабели зачастую выпускают из иностранного волокна.