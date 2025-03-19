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18:14, 19 марта 2025Экономика

Дачникам назвали опасное удобрение

Агроном Терентьев: Недозревший перегной опасен для дачных растений
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: chaossart / Shutterstock / Fotodom

Недозревший перегной опасен для дачных растений — он может их уничтожить или мешать им расти. Неожиданное свойство популярного удобрения назвал дачникам агроном и биолог Денис Терентьев, пишет aif.ru.

«Перегной, особенно если он не до конца перепрел и не присыпан землей, может угнетать молодые корни. При внесении перегноя непосредственно в лунки его обязательно нужно покрывать слоем почвы, чтобы исключить прямой контакт с нежной корневой системой», — рассказал специалист.

Если этого не сделать, корни растений могут сгнить или покрыться ожогами. Хорошим решением будет внести перегной в междурядья или рассыпать его по грядке, прикрыв мульчей или присыпав дополнительным слоем почвы — так не будет выветриваться озон.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, посоветовал россиянам посадить в марте томаты, перец и баклажаны.

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