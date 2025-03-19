В Госдуме дали советы по подготовке рассады в марте

Депутат Чаплин: В марте лучше сажать томаты, перец и баклажаны

В марте в первую очередь стоит посадить томаты, перец и баклажаны. Советы по подготовке рассады в первый день весны россиянам дал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, передают «Известия».

Чаплин отметил, что важно учитывать климатические особенности региона при выборе культур и сроков посева. Однако для получения раннего урожая теплолюбивые томаты, перец и баклажаны нужно высевать в начале марта. Отдать предпочтение стоит сортам, которые адаптированы к региону и устойчивы к болезням.

Депутат рекомендовал тщательно подготовить почву для рассады. Следует использовать качественный грунт, который хорошо пропускает воздух и влагу. Подойдет готовый грунт из специализированного магазина или приготовленная самостоятельно смесь торфа, перегноя и песка. Перед посевом важно продезинфицировать почву.

Чаплин посоветовал замочить семена в растворе стимулятора роста перед посевом и обеспечить правильное освещение. «Рассаде необходимо не менее 12-14 часов света в день. Если естественного освещения недостаточно, используйте фитолампы или люминесцентные лампы. Важно обеспечить рассаде достаточное количество света, чтобы она не вытягивалась и была крепкой», — объяснил депутат.

Эксперт также напомнил о необходимости регулярного, но умеренного полива. Помимо этого, рассаду нужно подкармливать раз в 10-14 дней комплексным минеральным удобрением.

Ранее Чаплин дал советы по защите дачного участка от весеннего паводка. Он порекомендовал укрепить береговую линию.