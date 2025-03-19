Дочь Шнурова показала фото в купальнике

Дочь музыканта Сергея Шнурова Серафима показала фото в купальнике

Старшая дочь музыканта Сергея Шнурова Серафима показала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя женщина разместила снимок, на котором предстала в черном слитном купальнике на тонких бретелях. При этом она собрала темные волосы в хвост. Известно, что дочь артиста отдыхала в спа-зоне загородного оздоровительного комплекса.

Ранее 20-летняя дочь Моники Беллуччи поделилась снимком в бикини. Модель Дева Кассель была запечатлена на камеру на фоне песка и моря в купальнике бордового цвета, оформленном светло-коричневой окантовкой.