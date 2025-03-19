Доктор Мясников дал главный совет молодежи

Врач Александр Мясников посоветовал молодежи всегда слушать себя

Врач и телеведущий Александр Мясников дал совет молодым людям. В видео, опубликованном в его Telegram-канале, он посоветовал им всегда прислушиваться к своим желаниям.

«Самый главный совет — слушать самого себя. Слушать свое веление сердца, души, что хочешь именно ты», — заявил доктор.

Мясников добавил, что движение вперед можно описать как движение зигзагообразными скачками, и привел пример из своей жизни. Врач рассказал, что по окончании медицинского института вместо того, чтобы поступить в аспирантуру и начать научную карьеру, он отправился работать в Африку, потому что всегда мечтал об этом. Специалист уточнил, что в советских реалиях уехать за границу было непросто, но он добился этого.

«Никогда не сдерживайте своих порывов», — заключил медик.

Ранее Мясников назвал французов нацией абсолютно больных людей. Он объяснил, что пациенты во Франции принимают антидепрессанты в большом объеме.