Пошутившего про подорвавшего на мине инвалида комика показали на видео из суда

Пошутившего про инвалида комика Останина показали на видео из суда

Доставку в суд комика Артемия Останина, пошутившего над подорвавшимся на мине инвалидом, показали на видео. Ролик появился в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы.

На кадрах видно, как комика в накинутом на голову капюшоне заводят в помещение для осужденных в зале суда. После того, как Останин протягивает руки в специальное окно, сотрудники правоохранительных органов снимают с него наручники.

Мещанский районный суд в ближайшее время приступит к рассмотрению ходатайства в отношении него о мере пресечения.

Ранее в марте в сети распространилось выступление Останина, в котором тот говорил, что в метро столкнулся с «культяпковозкой». По его словам, это военный, который остался без ног из-за взрыва мины.