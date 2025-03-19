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14:12, 19 марта 2025Силовые структуры

Пошутившего про подорвавшего на мине инвалида комика показали на видео из суда

Пошутившего про инвалида комика Останина показали на видео из суда
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Доставку в суд комика Артемия Останина, пошутившего над подорвавшимся на мине инвалидом, показали на видео. Ролик появился в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы.

На кадрах видно, как комика в накинутом на голову капюшоне заводят в помещение для осужденных в зале суда. После того, как Останин протягивает руки в специальное окно, сотрудники правоохранительных органов снимают с него наручники.

Мещанский районный суд в ближайшее время приступит к рассмотрению ходатайства в отношении него о мере пресечения.

Ранее в марте в сети распространилось выступление Останина, в котором тот говорил, что в метро столкнулся с «культяпковозкой». По его словам, это военный, который остался без ног из-за взрыва мины.

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