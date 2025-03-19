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18:09, 19 марта 2025Бывший СССР

Дроны ВСУ обзавелись боеприпасами HIMARS

ВСУ прикрепляют к дронам суббоеприпасы с HIMARS
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с дронов применяют в Херсонской области снятые с американских кассетных ракет HIMARS начиненные шрапнелью суббоеприпасы. Об этом сообщил военнослужащий группировки войск «Днепр» с позывным Лютый, передает РИА Новости.

На примере украинского FPV-дрона он показал поражающие элементы внутри беспилотника. По его словам, там могут быть вольфрамовые шары, шрапнель и стальные шары. Лютый продемонстрировал снятые со сбитых украинских FPV-дронов обезвреженные боеприпасы, среди которых был кустарно переделанный военными ВСУ суббоеприпас от ракеты HIMARS.

Ранее FPV-дрон ВСУ ударил по зданию Хомутовской центральной районной больницы в Курской области. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что в результате атаки никто не пострадал, однако беспилотник повредил фасад медучреждения, а также остекление первого и второго этажей.

До этого Росгвардия уничтожила бойцов ВСУ ударным FPV-дроном. Оператор БПЛА обнаружил опорный пункт ВСУ и передал координаты блиндажа на командный пункт.

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