Егор Крид отреагировал на букет за 1,5 миллиона рублей словами «что это такое, мать его»

Егор Крид бурно отреагировал на букет из 1001 ранункулюса за 1,5 миллиона рублей

Бурная реакция российского певца Егора Крида на дорогой букет цветов развеселила фанатов. Отрывок из его стрима и комментарии опубликованы в TikTok.

30-летний стример отреагировал на видео девушки, в котором та обсудила со зрителями стоимость букета из 1001 ранункулюса. На размещенном скриншоте из магазина видно, что такой букет доступен к покупке за 3 миллиона рублей, а со скидкой — за 1,5 миллиона рублей. «Можете представить, что это чья-то квартира или машина?» — посетовала блогерша в ролике.

Крид, который даже не знал о существовании такого цветка, согласился со словами девушки. «Что это такое? Ран- — мать его! — ун- — мать его! — кул- — мать его! — юс. В корзине, *****!» — высказался исполнитель.

В конце видео девушка также заявила, что возненавидела бы человека, который подарил ей букет за такую цену. «Она меня добила, сказав это. Самая адекватная реакция. Прикиньте, тип приходит к ней, а она ему: "Я тебя ненавижу, иди ***** отсюда», — отреагировал Крид на слова автора видео.

Поклонников рассмешила реакция певца на букет, о чем они написали в комментариях. «Лучшая реакция», «Как же смешно», «Смеюсь», «Согласна с каждым словом», — отмечали многочисленные зрители.

Ранее в марте Егор Крид не смог вспомнить произведения Евгения Онегина.