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18:43, 19 марта 2025Бывший СССР

Экс-депутат Рады прокомментировал свое появление в эфире в дырявых трусах

Экс-депутат Рады Мосийчук назвал фейком свое появление в эфире в дырявых трусах
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Игорь Мосийчук

Игорь Мосийчук. Фото: Sergii Kharchenko / Globallookpress.com

Бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал фейком свое появление в эфире журналиста Александра Шелеста (признан в России иноагентом).

Ранее в сети появилось видео отрывка эфира, который якобы начинается с того что экс-нардеп стоит перед камерой в дырявом нижнем белье. Сам нардеп назвал кадры фейком, сгенерированным искусственным интеллектом. В записи, опубликованной на канале Шелеста, такого момента нет.

«Если инфопомойки Офиса президента и подконтрольные ему гниды распространяют за бабки про вас грязь, сгенерированную нейросетью, то значит боятся», — высказался Мосийчук в своем канале.

Ранее экс-нардеп заявил, что Олесь Стефанчук, сын спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, прячется от мобилизации в Польше и приобрел недвижимость в стране. Он призвал проверить основания выезда сына спикера Рады из страны, а также задался вопросом о возможности покупок элитного жилья за границей.

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