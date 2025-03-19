Экс-депутат Рады прокомментировал свое появление в эфире в дырявых трусах

Экс-депутат Рады Мосийчук назвал фейком свое появление в эфире в дырявых трусах

Бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал фейком свое появление в эфире журналиста Александра Шелеста (признан в России иноагентом).

Ранее в сети появилось видео отрывка эфира, который якобы начинается с того что экс-нардеп стоит перед камерой в дырявом нижнем белье. Сам нардеп назвал кадры фейком, сгенерированным искусственным интеллектом. В записи, опубликованной на канале Шелеста, такого момента нет.

«Если инфопомойки Офиса президента и подконтрольные ему гниды распространяют за бабки про вас грязь, сгенерированную нейросетью, то значит боятся», — высказался Мосийчук в своем канале.

Ранее экс-нардеп заявил, что Олесь Стефанчук, сын спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, прячется от мобилизации в Польше и приобрел недвижимость в стране. Он призвал проверить основания выезда сына спикера Рады из страны, а также задался вопросом о возможности покупок элитного жилья за границей.