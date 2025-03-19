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14:23, 19 марта 2025Культура

Экс-солистка «Фабрики» захотела записать альбом из колыбельных

Певица Сати Казанова рассказала, что хочет записать альбом из колыбельных
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Певица Сати Казанова, известная по выступлениям в музыкальной группе «Фабрика», заявила о желании записать альбом из колыбельных. Ее слова приводит сайт «Страсти».

«Мне хочется записать альбом из колыбельных разных народов, разных оттенков, мелодий. И в один из недавних альбомов вошла одна композиция-колыбельная», — сказала исполнительница, которая недавно стала матерью.

Ранее Сати Казанова рассказала, что ее супруг, итальянский фотограф Стефано Тиоццо, присутствовал на родах. По словам певицы, муж хотел испытать «этот мощнейший импульс любви».

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