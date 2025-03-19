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05:00, 19 марта 2025Из жизни

Фермер отбился от тигра и спрятался от него в колодце

В Индии фермер отбился от тигра и прослыл героем
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: slowmotiongli / Shutterstock / Fotodom

В Чандрапуре, Индия, фермер пережил нападение тигра и прослыл героем. Об этом сообщает The Times of India.

42-летний Говардхан Данге начал утро с орошения рисового поля. Пока мужчина занимался хозяйством, к нему незаметно подкрался тигр и набросился на него. Хищник вонзил клыки в щеку мужчины, но тот не собирался сдаваться. Спустя 10 минут фермеру удалось отбиться от хищника.

Как вспоминает Данге, вырвавшись из лап тигра, он заметил неподалеку колодец и спрятался там. Хищник тщетно пытался достать мужчину. В колодце фермер связался с сыном, и тот привел помощь.

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Когда сын Денге и другие жители деревни пришли к полю, тигр уже скрылся в джунглях. Пострадавшего достали из колодца и отвезли в сельскую больницу. Сейчас его состояние стабильно.

Поступок фермера прославил его. Соседи стали называть Денге «мистер Натварлал» в честь героя индийского фильма «Отважный парень», которому по сюжету тоже пришлось столкнуться с тигром.

Ранее сообщалось, что в окрестностях города Мул, Индия, тигр напал на спящего пастуха и съел большую часть его останков. Зверь был настолько бесшумен, что даже не разбудил внука пострадавшего, лежащего рядом.

Вот это да!
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