Фермер отбился от тигра и спрятался от него в колодце

В Индии фермер отбился от тигра и прослыл героем

В Чандрапуре, Индия, фермер пережил нападение тигра и прослыл героем. Об этом сообщает The Times of India.

42-летний Говардхан Данге начал утро с орошения рисового поля. Пока мужчина занимался хозяйством, к нему незаметно подкрался тигр и набросился на него. Хищник вонзил клыки в щеку мужчины, но тот не собирался сдаваться. Спустя 10 минут фермеру удалось отбиться от хищника.

Как вспоминает Данге, вырвавшись из лап тигра, он заметил неподалеку колодец и спрятался там. Хищник тщетно пытался достать мужчину. В колодце фермер связался с сыном, и тот привел помощь.

Когда сын Денге и другие жители деревни пришли к полю, тигр уже скрылся в джунглях. Пострадавшего достали из колодца и отвезли в сельскую больницу. Сейчас его состояние стабильно.

Поступок фермера прославил его. Соседи стали называть Денге «мистер Натварлал» в честь героя индийского фильма «Отважный парень», которому по сюжету тоже пришлось столкнуться с тигром.

Ранее сообщалось, что в окрестностях города Мул, Индия, тигр напал на спящего пастуха и съел большую часть его останков. Зверь был настолько бесшумен, что даже не разбудил внука пострадавшего, лежащего рядом.