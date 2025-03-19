Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:53, 19 марта 2025Мир

Фон дер Ляйен предупредила о скором наступлении нового миропорядка

Фон дер Ляйен: К 2030 году в мире сформируется новый порядок
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

К 2030 году в мире сформируется новый международный порядок, Европа должна быть к этому готова. Об этом предупредила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы готовы взять под свой контроль перемены, которые неизбежны. Потому что мы не можем позволить, чтобы история нами помыкала. Это означает, что необходимо действовать сейчас. Действовать по-крупному», — сказала она на выступлении в Датской королевской военной академии.

Глава ЕК подчеркнула, что 19 марта она представит дорожную карту стратегии «Готовность 2030» («Readiness 2030»), состоящую из четырех концепций: увеличение расходов на оборону, инвестиции в производство оружия, помощь Украине и укрепление европейской оборонно-промышленной базы.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан осудил «яйцеголовых в Брюсселе». «Нельзя допустить, чтобы несколько яйцеголовых в Брюсселе сидели за столом и на бумажном основании за столом решали, может Украина быть членом ЕС или нет», — сказал он.

    Обсудить
    Последние новости

    «Дипломатия вернулась!» Как в России отреагировали на итоги телефонного разговора Путина и Трампа

    Освобожденное российскими военными село оказалось практически разрушено

    Кандидат в президенты Польши разгромил выставку ЛГБТ

    В России предложили ввести неделю отпуска за одно достижение

    Врач объяснил вещие сны

    Учительницу физкультуры арестовали за секс с 15-летним футболистом

    Стало известно возможное название российского лунного скафандра

    Боец СВО лишился выплат из-за ошибки в базе данных

    Фон дер Ляйен предупредила о скором наступлении нового миропорядка

    Евросоюз впервые за два года увеличил импорт СПГ у России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше