Фон дер Ляйен предупредила о скором наступлении нового миропорядка

Фон дер Ляйен: К 2030 году в мире сформируется новый порядок

К 2030 году в мире сформируется новый международный порядок, Европа должна быть к этому готова. Об этом предупредила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы готовы взять под свой контроль перемены, которые неизбежны. Потому что мы не можем позволить, чтобы история нами помыкала. Это означает, что необходимо действовать сейчас. Действовать по-крупному», — сказала она на выступлении в Датской королевской военной академии.

Глава ЕК подчеркнула, что 19 марта она представит дорожную карту стратегии «Готовность 2030» («Readiness 2030»), состоящую из четырех концепций: увеличение расходов на оборону, инвестиции в производство оружия, помощь Украине и укрепление европейской оборонно-промышленной базы.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан осудил «яйцеголовых в Брюсселе». «Нельзя допустить, чтобы несколько яйцеголовых в Брюсселе сидели за столом и на бумажном основании за столом решали, может Украина быть членом ЕС или нет», — сказал он.