ФСБ задержала начальника радиотехнической службы ВМФ России за коррупционное преступление

Сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ задержали начальника радиотехнической службы ВМФ капитана первого ранга Олега Лопатиева за коррупционное преступление. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал его на два месяца. Лопатиев возглавлял службу, которая занимается установкой, обслуживанием и эксплуатацией радиотехнического оборудования и аппаратуры связи на кораблях, базах и в учреждениях флота. Также, специалисты службы обеспечивают защиту радиотехнических систем и связи флотов.
Ранее сообщалось, что в Московской области россиянину дали три года колонии за контрабанду. Он попытался продать за границу военную радиостанцию.