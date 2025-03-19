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17:17, 19 марта 2025Силовые структуры

ФСБ задержала начальника радиотехнической службы ВМФ России за коррупционное преступление

ФСБ задержала капитана первого ранга Лопатиева за коррупционное преступление
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ задержали начальника радиотехнической службы ВМФ капитана первого ранга Олега Лопатиева за коррупционное преступление. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал его на два месяца. Лопатиев возглавлял службу, которая занимается установкой, обслуживанием и эксплуатацией радиотехнического оборудования и аппаратуры связи на кораблях, базах и в учреждениях флота. Также, специалисты службы обеспечивают защиту радиотехнических систем и связи флотов.

Ранее сообщалось, что в Московской области россиянину дали три года колонии за контрабанду. Он попытался продать за границу военную радиостанцию.

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