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11:26, 19 марта 2025Силовые структуры

Россиянин попытался продать за границу военную радиостанцию и получил срок

Мужчина попытался продать иностранцу военную радиостанцию и получил три года
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Московской области россиянину дали три года колонии за контрабанду. Об этом в среду, 19 марта, сообщает издание «МК».

По данным издания, в августе 2021 года мужчина разместил в сети Интернет объявление о продаже радиостанции. Аппаратурой заинтересовался иностранный гражданин и захотел ее приобрести. Владелец попытался отправить военную радиостанцию по почте, указав ложные сведения о содержимом посылке. Но обман вскрылся на таможне, и отправителя задержали.

17 марта сообщалось, что самарские таможенники вместе с сотрудниками управления ФСБ по Ульяновской области перекрыли канал контрабанды авиационных запчастей из России в Киргизию, откуда их вывозили в ОАЭ и Республику Конго.

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