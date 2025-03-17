Таможня и ФСБ выявили контрабанду авиазапчастей из России в Киргизию для вывоза в Конго

Таможня и ФСБ перекрыли канал контрабанды авиазапчастей из РФ в Киргизию

Самарские таможенники вместе с сотрудниками управления ФСБ по Ульяновской области перекрыли канал контрабанды авиационных запчастей из России в Киргизию, откуда их вывозили в ОАЭ и Республику Конго. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

В отношении гендиректора фирмы-экспортера возбуждено три уголовных дела по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда оборудования, которое может быть использовано при создании вооружения или военной техники»). Ему грозит от трех до семи лет ишения свободы.

По данным ФТС, ульяновская компания не оформляла необходимые лицензии и разрешения на вывоз из страны авиационных генераторов, двигателей, шин, тормозных дисков, турбогенераторных установок в рамках международных контрактов с партнерами по ЕАЭС. Запчасти используются на самолетах типов Ан и Ил, вертолетах семейств Ка и Ми, а также для военных моделей воздушных судов. Они являются продукцией двойного назначения, поэтому на их вывоз требуется разрешение.

14 марта сообщалось, что ФСБ и МВД перекрыли канал контрабанды оружия в Россию из Таиланда.