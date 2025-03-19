Гастроэнтеролог назвала три самых полезных масла

Гастроэнтеролог Багатова: Льняное и кунжутное масло снижают уровень холестерина

Некоторые растительные масла стоит чаще добавлять в готовые каши и супы или употреблять в сочетании с другими продуктами, рассказала гастроэнтеролог Калимат Багатова. Их врач перечислила в беседе с РИА Новости.

Тремя самыми полезными она назвала льняное, кунжутное и тыквенное масло. «Эти масла снижают уровень холестерина и на работу желудочно-кишечного тракта оказывают такой мягкий противовоспалительный эффект», — объяснила Багатова.

Однако гастроэнтеролог подчеркнула, что масла не рекомендуется употреблять натощак — это может спровоцировать желчнокаменную болезнь и приступ острой желчной колики.

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