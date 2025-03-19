Гениталии мужчины сжались и деформировались из-за борьбы с облысением

Житель США Марк Миллич столкнулся с жуткими последствиями борьбы с облысением. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Миллич много лет комплексовал из-за выпадения волос. В январе 2021 года он наткнулся в интернете на объявление телемедицинской компании Hims.com с рекламой препарата финастерид, якобы усиливающего рост волос. Мужчина купил таблетки и начал их принимать.

Спустя полгода Миллич стал страдать от головокружений, слабости, потливости и тревожности. Кроме того, его речь стала невнятной, а эмоции притупились. В июле 2021 года он бросил пить таблетки, но их побочные эффекты продолжили преследовать его. По словам мужчины, его либидо резко упало, а гениталии сжались и деформировались.

Оказалось, что нарушение эректильной функции — один из самых распространенных побочных эффектов финастерида. На выпадение волос влияет такой гормон, как дигидротестостерон. Финастерид снижает его количество, а оно непосредственно связано с сексуальным возбуждением. Кроме того, препарат способен вызвать депрессию.

Теперь Миллич пытается решить проблему, связанную с эректильной функцией. Он обвиняет Hims.com в том, что они не предоставили ему информацию о побочных эффектах таблеток. Компания отвергает свою вину, ссылаясь на лицензированность препарата.

Ранее сообщалось, что в Испании мужчина получил компенсацию за 30 часов непрерывной эрекции. Он долго не мог получить медицинскую помощь во время приступа приапизма, который состоит в длительной и болезненной эрекции, не связанной с половым возбуждением.