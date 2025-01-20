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08:00, 20 января 2025Из жизни

Мужчина 30 часов боролся с эрекцией и разбогател на пять миллионов рублей

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Испании мужчина получил компенсацию за 30 часов непрерывной эрекции. Ее сумма составит 49 тысяч евро (около пяти миллионов рублей), сообщает Breaking News.

Неназванный 36-летний житель Валенсии обратился в суд после того как ему не оказали экстренную помощь в больнице. Согласно иску, мужчина отправился в отделение неотложной помощи, когда у него случился приступ приапизма, который состоит в длительной и болезненной эрекции, не связанной с половым возбуждением. Из-за застоя крови это состояние может привести к гангрене и ампутации.

После диагноза мужчину направили в другую больницу, однако там ему сообщили, чтобы он вернулся позже. Через 20 часов после начала приступа он снова пришел в больницу, но и на этот раз его заставили ждать, потому что у подходящего уролога была очередь на прием. После разбирательства с администрацией его отправили в другое медучреждение. Там его госпитализировали. К тому моменту прошло уже 30 часов с момента начала эрекции, и у пациента поднялась температура.

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Медики спустили кровь из эрегированного пениса. Несколько дней спустя мужчину положили на операцию, в ходе которой ему вставили пенильный имплант. Однако он не прижился, и ему пришлось сделать повторную операцию.

Региональному правительству Валенсии было предписано выплатить мужчине компенсацию после того, как эксперты установили, что его не лечили должным образом, и в результате халатности врачей он страдает от хронической боли и проблем с эрекцией. Его жена также получит компенсацию в размере пяти тысяч евро.

Ранее сообщалось, что в Австрии врачам удалось восстановить большую часть пениса, порубленного на мелкие кусочки. Пациент сам искромсал свои гениталии в состоянии наркотического опьянения

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