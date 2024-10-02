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03:29, 2 октября 2024Из жизни

Порубленный на мелкие кусочки пенис сшили и приставили обратно

Фото: Bernd WeiÃŸbrod / Globallookpress.com

В Австрии врачам удалось восстановить большую часть пениса, порубленного на мелкие кусочки. Об этом сообщает издание New York Post.

Пострадавший, 37-летний мужчина, страдал от депрессии и злоупотреблял алкоголем. Перед инцидентом он уединился на даче и принимал галлюциногенные грибы. Это привело к кратковременному психотическому эпизоду, во время которого он нашел топор и разрубил собственный пенис на несколько частей.

Очнувшись, мужчина попытался остановить кровь, перевязав рану тряпкой, собрал фрагменты пениса в банку со снегом и вышел на улицу. Спустя пять часов после инцидента его доставили в больницу. К тому времени он не помнил, что произошло, и не мог объяснить, как оказался в такой ситуации.

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Некоторые фрагменты, лежавшие в банке, оказались сильно повреждены и не подлежали восстановлению. Из уцелевших остатков врачи собрали новый пенис длиной примерно пять сантиметров, который пришили на место.

Пострадавший долгое время восстанавливался в больнице. В течение первой недели он пережил еще несколько психотических эпизодов, затем у него развился некроз тканей, однако с осложнениями удалось справиться.

Ранее сообщалось о мужчине, которому случайно ампутировали пенис. Доктора ошибочно диагностировали пациенту рак и узнали о своем промахе лишь после исследования удаленных тканей.

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      Олег Парамонов
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