Генпрокурор России призвал своевременно решать проблемы с выплатами участникам СВО

Генпрокурор Краснов: Участники СВО не должны ходить с протянутой рукой

Свыше 60 тысяч участников специальной военной операции (СВО) и их родственники получили право на получение трех миллиардов рублей в качестве социальной помощи. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов на расширенной коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина, передает ТАСС.

По словам генпрокурора, бойцы не должны ходить по кабинетам с протянутой рукой. Он указал на устранение дисбаланса по денежному довольствию военнослужащих, обеспечивающих охрану госграницы. При участии фонда «Защитники Отечества» прокуроры обеспечивают эффективное взаимодействие между военкоматами и органами соцзащиты по предоставлению мер поддержки.

Краснов указал, что участники СВО и их близкие должны своевременно вноситься в списки на получение выплат. Он предостерег от увольнения раненых бойцов со службы до окончания их лечения.