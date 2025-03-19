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14:40, 19 марта 2025Силовые структуры

Генпрокурор России предостерег от увольнения раненых бойцов со службы до конца лечения

Генпрокурор: Увольнение раненных до конца лечения, как бросить бойца в бою
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Глава Генеральной прокуратуры (ГП) России Игорь Краснов предостерег от увольнения раненных в ходе специальной военной операции (СВО) бойцов со службы до завершения лечения. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии ГП при участии президента России Владимира Путина.

Генпрокурор отметил, что уволить раненного со службы до конца лечения, все равно, что бросить бойца на поле боя. Краснов также призвал своевременно решать проблемы с выплатами участникам СВО, напомнив, что свыше 60 тысяч участников и их родственники получили право на получение трех миллиардов рублей в качестве социальной помощи.

В ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры с участием президента подводятся итоги работы ведомства за 2024 год и определяются ключевые задачи на 2025 год. Путин потребовал повысить защищенность от терроризма объектов инфраструктуры и мест массового пребывания людей.

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