Путин потребовал повысить защищенность от терроризма мест массового пребывания россиян

Путин потребовал повысить защиту мест массового скопления людей от терроризма

На расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры президент России Владимир Путин потребовал повысить защищенность от терроризма объектов инфраструктуры и мест массового пребывания людей. Об этом в среду, 19 марта, сообщает ТАСС.

На заседании глава государства назвал всех военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников, участвующих в боях в Курской области, террористами.

В ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры с участие президента подводятся итоги работы ведомства за 2024 год и определяются ключевые задачи на 2025 год.