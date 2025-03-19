Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:26, 19 марта 2025Силовые структуры

Путин потребовал повысить защищенность от терроризма мест массового пребывания россиян

Путин потребовал повысить защиту мест массового скопления людей от терроризма
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

На расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры президент России Владимир Путин потребовал повысить защищенность от терроризма объектов инфраструктуры и мест массового пребывания людей. Об этом в среду, 19 марта, сообщает ТАСС.

На заседании глава государства назвал всех военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников, участвующих в боях в Курской области, террористами.

В ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры с участие президента подводятся итоги работы ведомства за 2024 год и определяются ключевые задачи на 2025 год.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия сбила свои беспилотники после приказа Путина не бить по объектам энергетики Украины. А ВСУ ударили по нефтебазе на Кубани

    Новый глава «Роскосмоса» отреагировал на звание краша россиянок

    Двух туристок из Европы оштрафовали за «позорные» танцы на улице Таиланда

    В Кремле раскрыли ситуацию вокруг прекращения контрразведки США против России

    Путин поручил Генпрокуратуре следить за тратой средств на гособоронзаказ и нацпроекты

    Путин назвал всех военных ВСУ и наемников в Курской области террористами

    Путин потребовал повысить защищенность от терроризма мест массового пребывания россиян

    Объяснены причины весеннего обострения

    Путин заявил о ряде дерзких операций российских войск в Курской области

    В российском городе отключили электричество из-за паводка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше