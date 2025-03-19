Путин назвал всех военных ВСУ и наемников в Курской области террористами

Президент России Владимир Путин назвал всех военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников, участвующих в боях в Курской области, террористами. Об этом глава государства заявил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России, передает ТАСС.
Президент заявил, что «украинские каратели и те, кто отдавал преступные приказы, должны быть установлены и наказаны», а их злодеяния нужно тщательно расследовать.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин призвал сотрудников МВД пресекать хищения при выполнении гособоронзаказа и нацпроектов.