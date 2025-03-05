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14:24, 5 марта 2025Силовые структуры

Путин призвал пресекать хищения при выполнении Гособоронзаказа и нацпроектов

На коллегии МВД Путин призвал пресекать хищения при выполнении Гособоронзаказа
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал сотрудников МВД пресекать хищения при выполнении Гособоронзаказа и нацпроектов. Об этом глава государства заявил в среду, 5 марта, выступая на коллегии силового ведомства.

Глава государства отметил, что при борьбе с такого рода преступлениями сотрудникам МВД необходимо не столько выявлять конкретных преступников, сколько выявлять проблемные зоны и криминогенные риски в законодательстве и управленческой практике. Такую работу Путин призвал сотрудников МВД проводить вместе с коллегами из федеральных, региональных и муниципальных органов власти.

Такую работу, по словам главы государства, необходимо проводить для устранения предпосылок подобных преступлений.

В ходе коллегии президент в связи с грядущими торжествами по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне попросил МВД уделить особое внимание борьбе с террористическими угрозами.

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