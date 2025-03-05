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14:10, 5 марта 2025Силовые структуры

Путин попросил МВД о внимании к террористическим угрозам в ходе торжеств к 80-летию Победы

Путин призвал МВД уделить внимание угрозам терроризма в ходе праздника Победы
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в связи с грядущими торжествами по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне попросил МВД уделить особое внимание борьбе с террористическими угрозами. Об этом в среду, 5 марта, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, глава государства призвал бороться с угрозами со стороны террористов в ходе коллегии МВД. Президент отметил, что в сфере ответственности МВД антитеррористическая защищенность объектов социальной и транспортной инфраструктуры и мест массового пребывания людей.

«Прошу уделять этому направлению особое внимание, в том числе в ходе проведения предстоящих торжеств по случаю 80-летия Великой Победы», - заявил президент России.

Владимир Путин так же призвал сотрудников МВД встать на защиту молодежи от втягивания в криминальную деятельность.

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