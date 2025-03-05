Путин попросил МВД о внимании к террористическим угрозам в ходе торжеств к 80-летию Победы

Президент России Владимир Путин в связи с грядущими торжествами по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне попросил МВД уделить особое внимание борьбе с террористическими угрозами. Об этом в среду, 5 марта, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, глава государства призвал бороться с угрозами со стороны террористов в ходе коллегии МВД. Президент отметил, что в сфере ответственности МВД антитеррористическая защищенность объектов социальной и транспортной инфраструктуры и мест массового пребывания людей.
«Прошу уделять этому направлению особое внимание, в том числе в ходе проведения предстоящих торжеств по случаю 80-летия Великой Победы», - заявил президент России.
Владимир Путин так же призвал сотрудников МВД встать на защиту молодежи от втягивания в криминальную деятельность.