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14:01, 5 марта 2025Силовые структуры

Путин призвал защитить молодежь от втягивания в наркотрафик и киберпреступность

Путин: Надо защитить молодежь от втягивания в криминал
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин призвал сотрудников МВД встать на защиту молодежи от втягивания в криминальную деятельность. Об этом глава государства заявил, выступая на коллегии ведомства, передает РИА Новости.

Путин поручил полицейским оградить молодых людей от втягивания в противоправные деяния, связанные с наркотрафиком и киберпреступностью.

Он указал, что важной задачей для правоохранительных органов является противодействие экстремизму и потребовал от МВД жестко и оперативно реагировать на проявления национальной и религиозной нетерпимости, которая несет угрозу единству и сплоченности многонационального народа России.

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