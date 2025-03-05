Путин призвал защитить молодежь от втягивания в наркотрафик и киберпреступность

Путин: Надо защитить молодежь от втягивания в криминал

Президент России Владимир Путин призвал сотрудников МВД встать на защиту молодежи от втягивания в криминальную деятельность. Об этом глава государства заявил, выступая на коллегии ведомства, передает РИА Новости.

Путин поручил полицейским оградить молодых людей от втягивания в противоправные деяния, связанные с наркотрафиком и киберпреступностью.

Он указал, что важной задачей для правоохранительных органов является противодействие экстремизму и потребовал от МВД жестко и оперативно реагировать на проявления национальной и религиозной нетерпимости, которая несет угрозу единству и сплоченности многонационального народа России.