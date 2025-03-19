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15:05, 19 марта 2025Силовые структуры

Генпрокурор России заявил о конфискации у коррупционеров активов на 504 миллиарда рублей

Краснов: объем изъятых в 2024 году активов у коррупционеров составил ₽504 млрд
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Генпрокурор России рассказал о 165 тысячах выявленных коррупционных нарушений

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

На расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры (ГП) генпрокурор России Игорь Краснов заявил о том, что в 2024 году ведомство добилось конфискации у чиновников-коррупционеров активов на 504 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК.

По словам Краснова, объем изъятого в прошлом году имущества коррупционеров сопоставим с результатом конфискаций по искам Генпрокуратуры в период с 2019 по 2024 года. Тогда за пять лет изъяли более 760 миллиардов рублей. «На эту сумму можно было бы построить более 250 школ — средняя стоимость строительства одной составляет около 3 миллиардов рублей», — отметил Генпрокурор. Кроме того, он призвал прокуроров действовать увереннее при изъятии коррупционного имущества благодаря постановлению Конституционного суда о сроках давности. В нем говорится, что сроки давности не распространяются на дела о конфискациях.

Ранее глава ведомства рассказал о 165 тысячах выявленных коррупционных нарушений

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