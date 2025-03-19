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14:56, 19 марта 2025Силовые структуры

Генпрокурор России рассказал о 165 тысячах выявленных коррупционных нарушений

Генпрокуратура выявила 165 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая на расширенной коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина, рассказал о 165 тысячах установленных прокурорами нарушений антикоррупционного законодательства.

По словам Краснова, выявленные основания стали основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности свыше 73 тысяч виновных должностных лиц. Из них 703 уволено в связи с утратой доверия. «По материалам надзорных проверок возбуждено свыше трех тысяч уголовных дел», — рассказал Краснов.

Кроме того генпрокурор России призвал своевременно решать проблемы с выплатами участникам СВО, отметив, что они не должны ходить с протянутой рукой. В ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры с участием президента подводятся итоги работы ведомства за 2024 год и определяются ключевые задачи на 2025 год.

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