Генпрокурор России заявил о просчетах в работе МЧС по защите населения и территорий

Прокуратура проведет проверку МЧС и его подразделений в регионах из-за просчетов в работе по защите населения и территорий. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов на расширенной коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина, передает ТАСС.
Краснов отметил, что с учетом скрывшихся просчетов в организации работы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций ведомство запланировало проверку в МЧС.
Ранее Путин потребовал повысить защищенность от терроризма объектов инфраструктуры и мест массового пребывания людей.