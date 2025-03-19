Генпрокурор России заявил о просчетах в работе МЧС по защите населения и территорий

Краснов: Прокуратура проверит МЧС из-за просчетов в работе по защите населения

Прокуратура проведет проверку МЧС и его подразделений в регионах из-за просчетов в работе по защите населения и территорий. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов на расширенной коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина, передает ТАСС.

Краснов отметил, что с учетом скрывшихся просчетов в организации работы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций ведомство запланировало проверку в МЧС.

Ранее Путин потребовал повысить защищенность от терроризма объектов инфраструктуры и мест массового пребывания людей.