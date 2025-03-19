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13:06, 19 марта 2025Экономика

Глава Минфина Турции сделал заявление на фоне обрушения лиры и остановки работы биржи

Шимшек: В Турции делается все необходимое для здорового функционирования рынков
Дмитрий Воронин

Фото: Murad Sezer / Reuters

Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек на фоне падения рынка, а также курса национальной валюты, сделал заявление в соцсети X, что власти принимают меры для «здорового функционирования рынков».

«Экономическая программа, которую мы реализуем, продолжается с решимостью», — написал глава Минфина.

После задержания по подозрению в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считался основным вероятным кандидатом от оппозиции на президентских выборах в 2027 году, курс лиры обрушился в среду более чем на 10 процентов. Затем падение скорректировалось до уровней в 6-7 процентов (6,37 процента, около 39 лир за доллар на момент публикации).

Основной фондовый индекс Стамбульской биржи BIST 100 упал в начале торгов на 7 процентов, после чего торги автоматически были остановлены. Сейчас показатель снижается примерно на 6 процентов, примерно до 10 160 пунктов.

Вот это да!
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