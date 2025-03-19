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11:26, 19 марта 2025Экономика

Турецкая лира резко упала на фоне задержания мэра Стамбула

Курс турецкой валюты снижался на 10 %, до 41,1 лиры за доллар
Дмитрий Воронин

Фото: Tolga Uluturk / Reuters

Курс турецкой валюты падал в среду, 19 марта, более чем на 10 процентов, достигая рекордных 41,1 лиры за доллар, свидетельствуют данные торгов.

После столь резкого снижения динамика курса скорректировалась, находясь на момент написания материала около отметки в 39 лир за доллар. Таким образом, турецкая валюта теряет сейчас около 6 процентов на фоне ситуации с задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считался основным вероятным кандидатом от оппозиции на президентских выборах в 2027 году.

Имамоглу, который стал главой столицы, выиграв повторное голосование с поддержкой в 54 процента, подозревается в коррупции. Полицейские доставили его в суд, в резиденции политика прошли обыски.

По данным CNN Turk, в рамках расследования санкционировано задержание 100 человек, в том числе советника мэра по связям с прессой Мурата Онгуна.

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