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09:13, 30 июня 2026Мир

В Европе назвали главные промахи Каллас

Politico: В Европе критикуют Каллас за слова о Трампе и отсутствие адаптации к должности
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Laia Ros / Reuters

В Европе критикуют верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас за слова о президенте США Дональде Трампе и отсутствие адаптации к должности. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Несколько дипломатов заявили, что предполагаемые оплошности Каллас, в том числе когда она заявила, что "свободному миру нужен новый лидер", имея в виду президента США Дональда Трампа, затрудняют правительствам аргументацию в пользу усиления ее роли», — утверждается в публикации.

Кроме того, Каллас обвиняют в том, что она не адаптировалась к институциональным ограничениям Брюсселя, продолжая действовать по правилам своей предыдущей должности премьер-министра Эстонии.

Ранее Каллас заявила, что главная цель ЕС заключается в укреплении оборонных возможностей объединения.

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