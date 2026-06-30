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08:44, 30 июня 2026Мир

Каллас назвала главную задачу Евросоюза

Каллас: Евросоюз будет укреплять свои оборонные возможности без дублирования функций НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Главная цель Европейского союза (ЕС) заключается в укреплении оборонных возможностей объединения. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает TRT Haber.

При этом она подчеркнула, что Евросоюз не должен дублировать функции НАТО. По словам главы евродипломатии, Брюссель постоянно поддерживает тесное взаимодействие с Североатлантическим альянсом, чтобы не допустить создания параллельных структур.

Ранее Каллас заявила, что что ЕС не требуется создание общей армии, поскольку вооруженные силы стран-членов уже являются частью системы коллективной обороны НАТО.

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