Каллас ответила на вопрос о необходимости общей армии для Евросоюза

Глава европейской дипломатии Кая Каллас при ответе на вопрос турецкого госагентства Anadolu сообщила, что ЕС не требуется создание общей армии, так как вооруженные силы стран-членов уже являются частью системы коллективной обороны НАТО.
Каллас подчеркнула, что создание второй армии, подчиненной руководству Евросоюза, не представляется возможным.
Каллас заявляла, что Европейский союз (ЕС) выделил 5 миллионов евро экстренной помощи Венесуэле после разрушительных землетрясений и задействовал механизм гражданской защиты для оказания поддержки пострадавшим регионам.