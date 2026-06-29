Каллас ответила на вопрос о необходимости общей армии для Евросоюза

Anadolu: Каллас заявила, что ЕС не нужна общая армия

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Глава европейской дипломатии Кая Каллас при ответе на вопрос турецкого госагентства Anadolu сообщила, что ЕС не требуется создание общей армии, так как вооруженные силы стран-членов уже являются частью системы коллективной обороны НАТО.

Каллас подчеркнула, что создание второй армии, подчиненной руководству Евросоюза, не представляется возможным.

Каллас заявляла, что Европейский союз (ЕС) выделил 5 миллионов евро экстренной помощи Венесуэле после разрушительных землетрясений и задействовал механизм гражданской защиты для оказания поддержки пострадавшим регионам.