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16:08, 29 июня 2026Мир

Каллас ответила на вопрос о необходимости общей армии для Евросоюза

Anadolu: Каллас заявила, что ЕС не нужна общая армия
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Alaa Al Sukhni / Reuters

Глава европейской дипломатии Кая Каллас при ответе на вопрос турецкого госагентства Anadolu сообщила, что ЕС не требуется создание общей армии, так как вооруженные силы стран-членов уже являются частью системы коллективной обороны НАТО.

Каллас подчеркнула, что создание второй армии, подчиненной руководству Евросоюза, не представляется возможным.

Каллас заявляла, что Европейский союз (ЕС) выделил 5 миллионов евро экстренной помощи Венесуэле после разрушительных землетрясений и задействовал механизм гражданской защиты для оказания поддержки пострадавшим регионам.

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