Соратник Эрдогана проиграл выборы мэра в Стамбуле

Кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Экрем Имамоглу победил на выборах мэра крупнейшего города Турции Стамбула, обойдя соратника президента Реджеп Тайип Эрдогана — бывшего премьер-министра и экс-спикера парламента Бинали Йылдырыма. Об этом сообщает портал NTV.

Отмечается, что Имамоглу получил 54,03 процента голосов, а Йылдырым — 45,09 процента голосов. Сам Эрдоган поздравил оппозиционера в Twitter. По данным агентства, явка составила 83,9 процента.

Основной этап муниципальных выборов в Турции прошел 31 марта. В Стамбуле тогда был аналогичный исход, однако затем их результаты отменили и назначили новые.

После объявления результатов Партия справедливости и развития Эрдогана начала их оспаривать. Ее сторонники заявляли, что итоги стали следствием массовых нарушений. Самая ожесточенная борьба развернулась именно за Стамбул, где перевес оппозиции составил около 15 тысяч голосов. В общей сложности, Эрдоган и его сторонники потерпели поражение в четыре из пяти крупнейших городов Турции.

Местные выборы 31 марта стали первыми в Турции после конституционного референдума, по итогам которого парламентская форма правления в стране была заменена на президентскую. При этом 24 июня 2018 года в стране уже прошли досрочные парламентские и президентские выборы. На них победила Партия справедливости и развития, Эрдоган занял пост президента.

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