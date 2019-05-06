Поражение соратника Эрдогана на выборах отменили

В крупнейшем турецком городе Стамбуле отменили результаты выборов, на которых проиграл кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Как сообщает агентство Anadolu, будет проведено новое голосование.

Решение отменить итоги выборов мэра приняла Центральная избирательная комиссия Турции. Она постановила провести повторное голосование 23 июня.

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Выборы прошли 31 марта. В Стамбуле выиграл кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Экрем Имамоглу. Он обошел соратника Эрдогана — бывшего премьер-министра и экс-спикера парламента Бинали Йылдырыма.

После объявления результатов в трех крупнейших городах — Анкаре, Стамбуле и Измире — ПСР начала их оспаривать. Сторонники Эрдогана заявляли, что итоги стали следствием массовых нарушений. Самая ожесточенная борьба развернулась именно за Стамбул, где перевес оппозиции составил около 15 тысяч голосов.

Местные выборы стали первыми в Турции после конституционного референдума, по итогам которого парламентская форма правления в стране была заменена на президентскую. При этом 24 июня 2018 года в стране уже прошли досрочные парламентские и президентские выборы. На них победила Партия справедливости и развития, Эрдоган занял пост президента.

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