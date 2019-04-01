Партия Эрдогана проиграла выборы в столице Турции

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана проиграла местные выборы в Анкаре. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 1 апреля. Сам турецкий лидер ранее называл местные выборы «вопросом выживания».

В борьбе за пост мэра турецкой столицы победил оппозиционный выдвиженец Республиканской народной партии (РНП) Мансур Явас. «Люди проголосовали за демократию, они выбрали демократию», — сказал лидер РНП Кемаль Кылычдароглу и объявил, что партия набрала большинство в Анкаре и Стамбуле.

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Как передает Daily Sabah, в Стамбуле представители обеих партий шли с минимальным отрывом. При подсчете 99 процентов протоколов кандидат от ПСР Бинали Йылдырым получал 48,71 процента голосов, а его противник от РНП Экрем Имамоглу — 48,65 процента.

В своем обращении к сторонникам Эрдоган признал поражение правящей партии в двух городах и отметил, что близлежащие города проголосовали за ПСР. «Мы победили в 778 районах, а значит, 56 процентов всех районов в Турции будут управляться Партией справедливости и развития», — отметил президент.

Как отмечает агентство, поражение для консервативной партии Эрдогана — удар по позициям главы государства. Потеря поддержки Стамбула, где он начинал свою политическую карьеру в 1990-х, стала символической и показала масштаб потери поддержки лидера народом.

24 июня 2018 года в Турции прошли досрочные парламентские и президентские выборы. В парламентских победила Партия справедливости и развития, Эрдоган занял пост президента. Это первые выборы в Турции после конституционного референдума, по итогам которого парламентская форма правления в стране была заменена на президентскую. Реформа, в частности, предполагает отмену должности премьер-министра и увеличение числа депутатов парламента.

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