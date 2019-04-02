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Соратники Эрдогана решили биться за Стамбул

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Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пытается оспорить результаты местных выборов в крупнейших городах страны. Об этом сообщает BBC News.

Оппозиционная Республиканская народная партия (РНП) победила в столице — Анкаре, а также в Стамбуле и Измире. Сторонники Эрдогана заявляют, что такие результаты стали следствием массовых нарушений.

Самая ожесточенная борьба развернулась за Стамбул, где перевес оппозиции составил 25 тысяч голосов (48,8 процента за РНП против 48,5 процента за ПСР). Правящая партия оспаривает результаты в каждом из районов города, а на его улицах появились огромные плакаты о ее победе. Противники действующей власти осудили подобный шаг и обвинили ПСР в попытке украсть их достижение.

Как сообщается, подконтрольные правящим структурам СМИ в настоящий момент активно обвиняют оппозицию в нарушениях. В частности, сообщается о массовых кражах бюллетеней. BBC News отмечает, что в прошлом оппозиции не удавалось отстаивать результаты выборов.

В общей сложности по Турции ПСР набрала 51,6 процента голосов. В Анкаре оппозиция получила 50,9 процента против 47 процентов у правящей партии, в Измире — 58 против 38,6 процента. В то же время потеря поддержки Стамбула, где Эрдоган начинал свою политическую карьеру в 1990-х, стала ударом по его позициям.

О том, что оппозиция победила в Анкаре и Стамбуле, стало известно 1 апреля. Явка на выборах составила практически 85 процентов из 57 миллионов избирателей.

Местные выборы стали первыми в Турции после конституционного референдума, по итогам которого парламентская форма правления в стране была заменена на президентскую. При этом 24 июня 2018 года в стране уже прошли досрочные парламентские и президентские выборы. На них победила Партия справедливости и развития, Эрдоган занял пост президента.

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Предыстория: Партия Эрдогана проиграла выборы в столице Турции
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