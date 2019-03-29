Лавров предложил станцевать на встрече с турецким министром

Глава МИД России Сергей Лавров начал встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу с шутки про танцы. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте ведомства.
«Вы что-то ждете? Вы хотите, чтобы мы подвигались, станцевали?» — спросил он, предположительно, журналистов.
Российский министр находится с визитом в Анталье, передает РИА Новости. 28-29 марта там проходит седьмое заседание Совместной группы стратегического планирования под председательством глав МИД России и Турции.
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