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09:09, 30 июня 2026Экономика

Назван алкоголь с самыми быстрорастущими продажами в России

«Ъ»: Самой быстрорастущей категорией крепких напитков на российском рынке стала текила
Вячеслав Агапов

Фото: Francisco Galarza / Unsplash

В январе-мае 2026 года продажи текилы в России увеличились на 26 процентов. Алкоголь с самыми быстрорастущими продажами среди крепких напитков со ссылкой на данные участников рынка спиртного называет «Коммерсантъ».

С начала года розничные продажи текилы увеличились до 154,59 тысячи декалитров (дал). По словам президента компании Ladoga Вениамина Грабара, причина в этом — ввоз большого объема напитков бренда Olmeca по параллельному импорту. После скопления в огромном количестве на складах импортеров и дистрибуторов эта продукция начала поступать в торговые сети с минимальной наценкой, пояснил он.

Также причинами взрывного роста стали эффект низкой базы и продажи «псевдотекилы», добавил президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. Как заявила вице-президент компании D.I.S.T. Spirits Алевтина Хасанова, российские производители активно выпускают напитки на основе высококачественного спирта с добавлением натуральных ароматизаторов вроде экстракта агавы. Это позволяет добиться узнаваемого вкуса, заметно снижая цену, что делает местную продукцию более конкурентоспособной.

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По мнению Московского, текила имеет заметный потенциал на российском рынке, но главным ограничением является ее высокая стоимость. Сейчас в России только две компании имеют официальную лицензию на выпуск текилы: Luding Group и Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл».

Ранее вице-президент национальной палаты перерабатывающей промышленности Мексики Карлос Баррера Ромеро отметил, что страна хотела бы экспортировать в РФ как минимум 20 процентов изготавливаемой ею текилы, тем более что россияне проявляют очень большой спрос на этот спиртной напиток. По его словам, Мексику не устраивают нынешние объемы поставок в Россию кофе и мескаля и их можно было бы увеличить, так как экономические возможности для этого есть.

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