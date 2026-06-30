Назван алкоголь с самыми быстрорастущими продажами в России

«Ъ»: Самой быстрорастущей категорией крепких напитков на российском рынке стала текила

В январе-мае 2026 года продажи текилы в России увеличились на 26 процентов. Алкоголь с самыми быстрорастущими продажами среди крепких напитков со ссылкой на данные участников рынка спиртного называет «Коммерсантъ».

С начала года розничные продажи текилы увеличились до 154,59 тысячи декалитров (дал). По словам президента компании Ladoga Вениамина Грабара, причина в этом — ввоз большого объема напитков бренда Olmeca по параллельному импорту. После скопления в огромном количестве на складах импортеров и дистрибуторов эта продукция начала поступать в торговые сети с минимальной наценкой, пояснил он.

Также причинами взрывного роста стали эффект низкой базы и продажи «псевдотекилы», добавил президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. Как заявила вице-президент компании D.I.S.T. Spirits Алевтина Хасанова, российские производители активно выпускают напитки на основе высококачественного спирта с добавлением натуральных ароматизаторов вроде экстракта агавы. Это позволяет добиться узнаваемого вкуса, заметно снижая цену, что делает местную продукцию более конкурентоспособной.

По мнению Московского, текила имеет заметный потенциал на российском рынке, но главным ограничением является ее высокая стоимость. Сейчас в России только две компании имеют официальную лицензию на выпуск текилы: Luding Group и Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл».

Ранее вице-президент национальной палаты перерабатывающей промышленности Мексики Карлос Баррера Ромеро отметил, что страна хотела бы экспортировать в РФ как минимум 20 процентов изготавливаемой ею текилы, тем более что россияне проявляют очень большой спрос на этот спиртной напиток. По его словам, Мексику не устраивают нынешние объемы поставок в Россию кофе и мескаля и их можно было бы увеличить, так как экономические возможности для этого есть.