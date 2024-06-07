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11:11, 7 июня 2024Экономика

Спрос россиян на текилу и мескаль порадовал мексиканцев

Мексика захотела экспортировать в Россию 20 процентов производимой текилы

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Мексика хотела бы экспортировать в РФ как минимум 20 процентов изготавливаемой ею текилы, тем более что россияне проявляют очень большой спрос на этот спиртной напиток. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил вице-президент национальной палаты перерабатывающей промышленности Мексики Карлос Баррера Ромеро, которого цитирует ТАСС.

По его словам, Мексику не устраивают нынешние объемы поставок в Россию кофе и мескаля и их можно было бы увеличить, так как экономические возможности для этого есть. В связи с этим мексиканский вице-премьер порадовался, что спрос на эти товары в России «очень-очень большой».

Он подчеркнул, что основным торговым партнером Мексику остаются США, но выказался о недопустимости концентрации только на одном рынке.

В связи с этим Баррера рассказал, что у его стороны есть немало вопросов по проблеме регулирования поставок в Россию. Поэтому он намерен встретиться с министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергеем Глазьевым и поговорить с ним об экспорте в РФ текилы и мескаля.

В октябре прошлого года стало известно, что одно из российских предприятий получило лицензию на выпуск текилы в России. Впрочем, оно будет заниматься только розливом этого напитка. Как подчеркнули в посольстве Мексики текила может производиться лишь из голубой агавы Tequila Webe, которая растет в штатах Гуанахуато, Халиско, Мичоакан, Найярит и Тамаулипас.

Пока самым продаваемым алкогольным напитком в России остается пиво. На втором месте — водка и виски. Текила расположилась на третьем месте, разделив его с джином, ромом и бренди.

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      Кирилл Луцюк
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