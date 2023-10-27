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16:10, 27 октября 2023Экономика

В посольстве Мексики объяснили невозможность производить текилу в России

Посольство Мексики: завод «Кристалл» сможет только разливать текилу в России

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Калужский завод «Кристалл», получивший лицензию на выпуск текилы в России, будет только разливать напиток на территории страны. Невозможность производить напиток объяснили в посольстве Мексики, сообщает РБК.

Текила может производиться лишь из голубой агавы Tequila Webe, которая растет в штатах Гуанахуато, Халиско, Мичоакан, Найярит и Тамаулипас. Без этого сырья напиток произвести не получится, пояснили представители мексиканской стороны. Однако «Кристалл» сможет разливать текилу на территории России.

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Ранее глава предприятия Павел Победкин пояснил, что завод может получать дистиллят наливом, после чего разливать его по бутылкам. По его словам, предприятие занималось получением лицензии на выпуск текилы весь последний год. Производство запустится во втором квартале 2024-го.

В 2012 году Мексика подала в Роспатент заявку на регистрацию названия tequila и его русскоязычного варианта «текила» для взаимной защиты национальных алкогольных брендов. Текила входит в число зарубежных наименований, которым предоставлена правовая защита в России на основании места и региона происхождения.

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      Вячеслав Агапов
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